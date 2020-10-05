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05.10.2020 (04:00)

Новейшие командно-штабные машины на базе бронеавтомобилей «Тигр» прошли проверку в ходе учений на Дальнем Востоке

Новейшие бронированные пункты управления на базе автомобиля «Тигр» впервые применили в условиях Дальнего Востока в ходе проведения серии тактических учений с подразделениями мотострелковых соединений Восточного военного округа на полигонах в Амурской области.

Недавно поступившие машины обеспечили устойчивую защищенную связь при управлении войсками и хорошо себя зарекомендовали в условиях бездорожья. Применение новых пунктов управления позволило командирам непрерывно управлять войсками, в том числе в движении, а также обеспечило необходимую защищенность начальников за счет брони.

Машины поступили в объединение несколько месяцев назад. Они оснащены современным телекоммуникационным оборудованием, позволяющим проводить видеоконференцсвязь, телефонную связь и передачу данных  не только на месте, но и в движении.

Важным фактором, при использовании поступившей машины, является возможность обеспечения режима защищенной связи от средств радиоэлектронной борьбы и помех, при осуществлении различных режимов связи.

Автоматизированные рабочие места в машине управления дают возможность командованию видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задачи в режиме реального времени, а командирам подразделений – оперативно передавать в вышестоящие штабы сведения об изменении обстановки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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