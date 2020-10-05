05.10.2020 (03:00)

Новейшей буксир «Андрей Степанов» прибыл Северным морским путем на Камчатку к месту постоянной дислокации

Новейший морской буксир Тихоокеанского флота «Андрей Степанов» завершил переход Северным морским путем с Черноморского на Тихоокеанский флот. Судно ошвартовалось у причала в бухте Ильичева в Петропавловске-Камчатском. К месту постоянного базирования «Андрей Степанов» следовал под буксирами, пройдя порядка 13 тысяч морских миль.

Экипаж буксира, который ранее был сформирован на Камчатке, прошел обучение, освоил материальную часть и совместно со сдаточной командой принимал участие в заводских ходовых испытаниях судна. В ходе контрольных выходов, которые проводились в Севастополе, с борта буксира выполнялись полёты вертолета палубной авиации.

Экипаж приступил к расконсервации судна для ввода в эксплуатацию его узлов и механизмов. В ближайшее время мощный универсальный буксир пополнит отряд судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России.

Буксир проекта 23470 предназначен для проведения эскортных операций в дальней океанской зоне, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, участия в операциях по ликвидации аварийных разливов нефти, перевозки грузов, ломки льда, а также для спасательных и специальных операций.

Новейшее судно имеет водоизмещение около 3200 тонн, его автономность превышает 30 суток, а дальность плавания свыше 3000 морских миль.

Длина буксира - 62 м, ширина - 10 м. Скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 34 человека.

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