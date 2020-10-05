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05.10.2020 (08:30)

Военнослужащие и военная техника Ульяновского десантно-штурмового соединеия вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в СКШУ «Кавказ-2020»

На железнодорожную станцию «Чердаклы» в Ульяновской области прибыл воинский эшелон с подразделениями Ульяновского десантно-штурмового соединения, принимавших участие в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020».

На станции выгрузки командование части организовало торжественную встречу участников учения с выступлением ансамбля «Боевое братство» и военного оркестра. Также десантников встречали представители командования, ветераны Воздушно-десантных войск, родные и близкие военнослужащих.

После доклада командованию о прибытии подразделений, личный состав осуществил разгрузку техники с воинского эшелона и совершил марш в пункт постоянной дислокации, для ее постановки на хранение. В рамках розыгрыша тактического эпизода военнослужащие Ульяновского соединения ВДВ отработали десантно-штурмовые действия и беспарашютное десантирование личного состава с применением канатов и спусковых устройств из вертолетов армейской авиации, а также посадочным способом.

Помимо этого десантники перебрасывали вертолетами армейской авиации Ми-26 и Ми-8АМТШ в назначенную точку одну 122-мм гаубичную батарею Д-30, а также подразделение на легкобронированных автомобилях, которые оснащены 120-миллиметровыми минометами «Сани», пулеметами «Корд» и автомобилями-багги с пулеметами «Печенег».

Всего на стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Кавказ-2020», проходивших в период с 21 по 26 сентября 2020 г. на территории Астраханской области принимало участие более 1000 военнослужащих и 350 единиц техники Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединений Воздушно-десантных войск.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Кавказ-2020 , Воздушно-десантные войска
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