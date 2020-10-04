04.10.2020 (22:00)
Команда Южного военного округа победила на Кубке ВС РФ по альпинизму «Эльбруссиада-2020»
В поселке Терскол (Кабардино-Балкария) на базе Центра горной подготовки и выживания завершились соревнования на Кубок Вооруженных Сил России по альпинизму «Эльбруссиада-2020».
Командные места в итоговой таблице соревнований были определены по наименьшему времени, показанному каждой командой в результате прохождения соревновательного маршрута от станции «Приют 11» (4140 метров) до западной вершины горы Эльбрус (5642 м). Контрольное время определялось по времени последнего участника каждой команды.
В итоге победителями «Эльбруссиады-2020» стала первая сборная команда ЮВО. На их счету 888 баллов.
Серебряными призерами соревнования стала команда ВИФК, которая уступила победителям 42 балла. Третье место заняла сборная ВКС – 823,5 балла.
Главным судьей соревнований выступил вице-президент Федерации альпинизма, тренер ЦСКА по военно-прикладным видам спорта Иван Душарин.
В соревнованиях приняли участие 89 альпинистов и военнослужащих горных подразделений Вооруженных Сил России, представляющие команды ЮВО-1, ЮВО-2, ЦВО, ВДВ, ВИФК, ВКС, СФ, ДВОКУ, ВМедА.
Организаторами Кубка ВС РФ по альпинизму «Эльбруссиада» выступил ЦСКА совместно с Управлением физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации.
Задача «Эльбруссиады» - совершенствование профессиональной подготовки военнослужащих подразделений, воинских частей и соединений, привлекаемых для действий в горной и высокогорной местности.