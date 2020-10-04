04.10.2020 (21:00)

Пятиборцы сборной Западного военного округа завоевали титул чемпионов ВС РФ по международному военному пятиборью 2020 года

Завершились соревнования в рамках чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по международному военному пятиборью.

Победу в турнире одержали военнослужащие Западного военного округа-1, обойдя сборную команду Военно-морского флота. Замкнули тройку лидеров представители Южного военного округа.

Отметим, что команда ЗВО-1 уверенно взяла лидерство этого чемпионата уже после первых двух видов программы турнира и смогла его удержать.

Соревновательная часть турнира представленная пятью дисциплинами завершилась сегодня кроссом на 4 и 8 км для женщин и мужчин соответственно.

Звание чемпиона Вооруженных Сил РФ по международному военному пятиборью сохранил прошлогодний победитель соревнования капитан Сергей Алпатов. По результатам прохождения всех пяти видов программы чемпионата армеец набрал 5 458 очков. Второй результат с отставанием в 29 очков у еще одного представителя ЦСКА капитана Алексея Крылова. Бронзовым призером стал представитель ЗВО лейтенант Игорь Замотаев (5 235 очков).

В женских соревнованиях весь пьедестал почета заняли армейские спортсменки. Победу одержала прапорщик Анастасия Конопко. Ее результат составил 5 032,9 очков. Старший лейтенант Людмила Егорова (5 017,2 очков) и Анна Разуваева (4 858,5 очков) заняли второе и третье места соответственно.

Напомним, что в этом году участниками турнира стали более 50 военнослужащих, представляющие 9 команд – Западный и Южный военные округа, Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения, Военно-морской флот, Военный институт физической культуры и Центральный спортивный клуб Армии. Спортсмены ЦСКА сражались за звание сильнейшего только в личном первенстве.

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