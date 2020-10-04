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04.10.2020 (20:00)

В спортшколе армейского клуба в Самаре начались занятия по парашютному спорту

В спортивной школе самарского филиала ЦСКА стартовали занятия по направлению «Парашютный спорт». Первыми воспитанниками стали юноши и девушки 14-16 лет, которые мечтают о небе и прыжках и имеют хорошую физическую подготовку. Занятия провели опытные парашютисты – наставники Сергей Шалыгин и Антон Силаев.

Начали армейцы с теоретической части и азов парашютного дела. Перед ребятами разложили парашютную систему, чтобы каждый смог разглядеть и ближе познакомиться с ее устройством. Безопасность для этого вида спорта превыше всего, поэтому наставники уделили особое внимание действию спортсменов в различных ситуациях в небе и на земле.

Парашютное направление на базе самарского филиала ЦСКА запущено впервые по инициативе Министерства обороны РФ и начальника армейского Клуба полковника Артема Громова. В Самаре сформирована штатная спортивная команда ЦСКА, а спортивным резервом для нее станут молодые атлеты, прошедшие обучение в спортшколе.

В течение года планируется набрать 40 воспитанников: четыре группы по 10 человек в каждой. Занятия в спортшколе проводятся на бесплатной основе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Парашютный спорт
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