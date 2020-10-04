04.10.2020 (23:59)

Военные врачи из России и Перу провели видеоконференцию по борьбе с COVID-19

В Центре координации медицинского обеспечения министерства обороны Российской Федерации в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в г.Санкт-Петербурге проведена видеоконференция с медицинскими специалистами из Республики Перу по вопросам обмена опытом в профилактике, лечении и ликвидации медицинских последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией Covid-19.

От российской стороны в видеоконференции приняли участие сотрудники Военно-медицинской академии и Главного военного клинического госпиталя им.Н.Н.Бурденко по направлениям телемедицинских технологий, пульмонологии, инфекционных болезней, эпидемиологии, анастезиологии и реаниматологии, а также специалисты терапевтического профиля.

В ходе видеоконференции стороны обсудили наиболее актуальные вопросы профилактики и борьбы c новой коронавирусной инфекцией, а также поделились накопленным опытом лечения Covid-19.

Директор по управлению и международным переговорам Перуанского агентства международного сотрудничества посланник Альберто ХАРТ поблагодарил военных специалистов России за обстоятельное освещение темы, отметил важность подобных видеоконференций, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках обмена в борьбе с инфекцией.

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