Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.10.2020 (05:00)

Экипаж дальней авиации отработал боевое применение крылатых ракет на полигоне в Республике Коми

Стратегический ракетоносец Ту-95мс Воздушно-космических сил выполнил практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигоне в Республике Коми.

Все крылатые ракеты успешно поразили заданные мишени, что зафиксировано средствами объективного контроля.

В ходе выполнения полетного задания экипаж самолета Ту-95мс выполнил дозаправку в воздухе, а также отработал задачи воздушного патрулирования в заданном районе.

«Данные мероприятия проводятся согласно плану боевой подготовки. Основной задачей лётного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению», - подчеркнул командир соединения дальней авиации генерал-майор Олег Пчела.

Продолжительность полетного задания составила более 8 часов.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
Командующий Космическими войсками представил нового начальника космодрома Плесецк
Командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко поздравил подчиненных с профессиональным праздником
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают Космические войска ВКС России
В Ахтубинске прошли мероприятия в честь 100-летия ГЛИЦ МО РФ

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Дальняя авиация
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false