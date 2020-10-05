05.10.2020 (05:00)

Экипаж дальней авиации отработал боевое применение крылатых ракет на полигоне в Республике Коми

Стратегический ракетоносец Ту-95мс Воздушно-космических сил выполнил практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигоне в Республике Коми.

Все крылатые ракеты успешно поразили заданные мишени, что зафиксировано средствами объективного контроля.

В ходе выполнения полетного задания экипаж самолета Ту-95мс выполнил дозаправку в воздухе, а также отработал задачи воздушного патрулирования в заданном районе.

«Данные мероприятия проводятся согласно плану боевой подготовки. Основной задачей лётного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению», - подчеркнул командир соединения дальней авиации генерал-майор Олег Пчела.

Продолжительность полетного задания составила более 8 часов.

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