04.10.2020 (19:00)
Ракетные полки Иркутского соединения РВСН при смене позиций блокировали условных диверсантов
В рамках учений пусковые установки ПГРК «Ярс» Иркутского ракетного соединения РВСН отработали вводные по смене полевых позиций в ходе противодействия условным диверсионно-разведывательным формированиям (ДРФ).
При смене позиций ракетчики отработали более 10 задач и вводных, провели ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин (БПДМ) «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Наряду с задачами и вводными по проведению манёвренных действий подвижными грунтовыми ракетными комплексами, обязательно были отработаны вопросы по освоению новых районов боевого патрулирования.
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