04.10.2020 (19:00)

Ракетные полки Иркутского соединения РВСН при смене позиций блокировали условных диверсантов

В рамках учений пусковые установки ПГРК «Ярс» Иркутского ракетного соединения РВСН отработали вводные по смене полевых позиций в ходе противодействия условным диверсионно-разведывательным формированиям (ДРФ).

При смене позиций ракетчики отработали более 10 задач и вводных, провели ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин (БПДМ) «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Наряду с задачами и вводными по проведению манёвренных действий подвижными грунтовыми ракетными комплексами, обязательно были отработаны вопросы по освоению новых районов боевого патрулирования.

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