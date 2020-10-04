04.10.2020 (18:00)
Воспитанники Пермского СВУ стали победителями конкурса детского творчества
В 2019-2020 учебном году воспитанники Пермского СВУ стали участниками конкурса детского творчества «Рейд юных инспекторов «Внимание! Взрослые!». Конкурс был организован Главным управлением военной полиции Министерства обороны Российской Федерации и заключался в создании видеосюжетов, посвященных соблюдению правил дорожного движения.
Съемочная группа Пермского СВУ в составе заведующей телестудией Екатериной Тимшиной, суворовцами Михаилом Левашовым, Григорием Шапрановым и Максимом Миронычевым при участии сотрудников 144 ВАИ представили видеофильм «Безопасность дорожного движения зависит от нас».
Совместная работа творческой команды признана победителем конкурса в номинации «Лучший призыв соблюдения правил дорожного движения».
Новости по теме:
Иркутские ракетчики впервые применили современные образцы специальной техники РВСН в ходе командно-штабного учения
Ракетные полки Иркутского соединения РВСН, оснащенные ПГРК «Ярс», осваивают новые районы боевого патрулирования
Метки: