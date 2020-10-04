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04.10.2020 (17:00)

Военные автоинспекторы в Кемеровской области провели акцию «День без автомобиля»

Военнослужащие 170 военной автомобильной инспекции (территориальной) совместно с госавтоинспекцией города Юрга Кемеровской области провели акцию «День без автомобиля».

В рамках мероприятия военные инспекторы на мобильных и стационарных постах выдавали водителям специальные памятки, в которых рассказывалось об альтернативных средствах передвижения, а также разъяснялась польза периодических пеших и велосипедных прогулок. В памятках также была описана негативная составляющая использования транспортных средств, потребляющих топливо.

Кроме того, с участниками акции были проведены беседы на тему соблюдения правил дорожного движения (ПДД). Инспекторы ВАИ совместно с коллегами из госавтоинспекции призывали водителей быть особенно внимательными вблизи образовательных учреждений и мест массового скопления детей.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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