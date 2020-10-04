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04.10.2020 (16:00)

Подразделение антитеррора предотвратило подрыв взлетно-посадочной полосы военного аэродрома в ходе тренировки на Южном Урале

Подразделение противодействия терроризму авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО) предотвратило подрыв взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и обезвредила условную террористическую группу в ходе тренировки в Челябинской области.

По легенде, диверсионная группа скрытно проникла на военный аэродром и заминировала взлетно-посадочную полосу.

Для предотвращения подрыва взлетно-посадочной полосы и уничтожения диверсионной группы, по сигналу тревоги были подняты подразделение антитеррора в составе группы разминирования, блокирования и огневой поддержки. Выдвинувшись в условно захваченный район, военнослужащие окружили, блокировали условного противника и принудили его сдаться. Группа разминирования провела осмотр, обнаружила и обезвредила взрывчатые устройства, размещенные на рулежных дорожках и взлетно-посадочной полосе аэродрома.

Также в ходе тренировки военнослужащие отработали вопросы взаимодействия и связи при отражении нападения на авиационную технику и объекты аэродромной инфраструктуры.

К тренировке привлекалось около 70 военнослужащих 15 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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