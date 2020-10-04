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04.10.2020 (15:00)

Тульские десантники вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в СКШУ «Кавказ-2020»

После выполнения поставленных учебно-боевых задач на железнодорожную станцию  «Рязань», прибыл воинский эшелон с подразделением военнослужащих Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, принимавших участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ – 2020».

На станции выгрузки десантников встречали представители командования, городской администрации, ветераны Воздушно-десантных войск, родные и близкие военнослужащих.

После принятия доклада о прибытии, командование соединения поблагодарило личный состав за успешное выполнение поставленных задач, после чего десантники приступили к разгрузке техники с воинских эшелонов и совершению марша в пункты постоянной дислокации.

Всего в ходе активной фазы учения «Кавказ-2020», проходившего в период с 21 по 26 сентября 2020 г., в нем принимало участие более 300 военнослужащих и 30 единиц техники Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Кавказ-2020 , Воздушно-десантные войска
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