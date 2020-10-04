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04.10.2020 (13:10)

Командующий Космическими войсками представил нового начальника космодрома Плесецк

Командующий Космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко представил личному составу космодрома Плесецк нового начальника космодрома. На эту должность назначен полковник Николай Башляев, ранее занимавший должность начальник штаба – заместитель начальника космодрома. Соответствующий Указ Президента Российской Федерации командующий зачитал на торжественном построении личного состава воинских частей космодрома.

Генерал-майор Николай Нестечук, руководивший северным космодромом в течение 7 лет с 2013 по 2020 год, уволен из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации.

На центральной площади г. Мирного в ходе торжественного построения войск гарнизона прошла церемония прощания генерал-майора Николая Нестечука со знаменем космодрома.

Командующий Космическими войсками поблагодарил генерал-майора Николая Нестечука за безупречную службу и значительный вклад в развитие космодрома Плесецк.

Справочно:

Полковник БАШЛЯЕВ Николай Андреевич родился 17 октября 1974 года в городе Зеленодольск Татарской АССР.

В 1996 году окончил военную инженерно-космическую академию имени А.Ф. Можайского.

После окончания обучения прибыл для прохождения военной службы на космодром Плесецк и проходил военную службу на различных инженерных, командных и штабных должностях от инженера отделения до командира отдельной инженерно-испытательной части космодрома.

В 2011 году окончил военную инженерно-космическую академию имени А.Ф. Можайского, получив высшее военное образование.

 С 2012 по 2013 год - начальник центра испытаний и применения космических средств.

 С 2013 по 2020 год - начальник штаба – заместитель начальника космодрома. 

Указом Президента Российской Федерации № 561 от 17 сентября 2020 года полковник Башляев Николай Андреевич назначен начальником 1 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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