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04.10.2020 (13:55)

Курсанты МВОКУ совершат 85-килиметровый пеший марш в честь подвига сводного полка кремлевцев

Курсанты выпускного курса Московского высшего общевойскового командного училища примут участие в «Марше памяти подвига Кремлевских курсантов».

85-километровый марш, в составе батальона, в полном боевом обмундировании пройдёт по тому же маршруту, которым в 1941-м выдвигался на передовую сводный полк кремлёвцев.

В ходе передвижения курсантами будет отработан комплекс тактических задач – организация боевого охранения, устройство оборонительных рубежей, занятие взводных и ротных опорных пунктов. Данное мероприятие станет ещё и элементом обучения будущих офицеров.

Начало марша пройдёт  6 октября у н.п. Никольское (Клинский район).  На пути следования курсанты будут останавливаться у памятников для возложения цветов. На 114 км Волоколамского шоссе курсанты проведут церемонию возложение венка к Памятнику сапёрам. На пути следования к кремлевцам присоединятся юнармейцы, и участники патриотических и общественных организаций. Всего в шествии примет участие более 420 курсантов училища.

В завершении состоится митинг у Мемориала кремлёвским курсантам, и вручение нагрудных знаков МКК.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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