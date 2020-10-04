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04.10.2020 (13:40)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по самбо

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в турнире по спортивному самбо среди подразделений на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.

В турнире проводимого по олимпийской системе, с выбыванием после первого поражения приняло участие около 30 военнослужащих, разделенных на 7 весовых категорий: до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, до 100 кг и свыше 100 кг.

По итогам состязания общекомандное первое место заняли военнослужащие ремонтной роты. Победителям и призёрам вручили грамоты и медали. Победители свои весовых категорий представит ОГРВ ПРРМ на соревнования по самбо среди силовых ведомств региона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт
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