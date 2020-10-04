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04.10.2020 (13:20)

Связисты общевойсковой армии ЗВО освоят новые системы организации управления и связи

Военнослужащие Краснознаменной бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области,  пройдут курс повышения квалификации в Учебном центре Военной академии связи имени С.М. Буденного.

Более ста военнослужащих соединения освоят специальную программу обучения  для работы на современных высокотехнологичных комплексах «Редут-2УС». В ходе занятий связисты обучатся  развертыванию аппаратных, их маскировке,  получению и передаче  цифровых данных.

Кроме того, в рамках обучения, военнослужащие будут совершенствовать навыки действий в аварийных ситуациях, устранении простейших неисправностей при работе на технике, а также обучатся основам противодействия радиоэлектронному подавлению противника.

Особенностью комплекса Редут-2УС является его мобильность, способность использовать различные виды связи, создавать в кратчайшие сроки единую локальную сеть, что позволяет значительно сократить время на выполнение поставленных задач.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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