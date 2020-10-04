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04.10.2020 (14:00)

Цикл профориентационных встреч начат в Кронштадтском Морском Кадетском Военном Корпусе

В соответствии с указаниями Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова об активизации профориентационной работы в довузовских военно-морских учебных заведениях, цикл профориентационных встреч начат в Кронштадтском Морском Кадетском Военном Корпусе.

Первым мероприятием стала профориентационная беседа «Есть такая профессия» для кадет 3 учебной роты. Это одна из первых бесед с кадетами 9 класса, в которой им рассказали о конкретных шагах, необходимых для поступления на ту или иную специальность ВМФ. Планируется цикл профориентационных встреч, на которых будет разбираться специфика различных направлений подготовки военно-морских офицеров.  Цель таких встреч -  донести до кадет конкретную информацию о факультетах, проходных баллах и дальнейших перспективах по окончании учебы.  Морские кадеты в ходе профоиентационных встреч со специалистами ВМФ узнают детально  суть военной службы, ее высокую идею, осознание которой помогает преодолеть любые трудности человеку, выбравшему славный путь флотского офицера. 

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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