04.10.2020 (14:00)

Цикл профориентационных встреч начат в Кронштадтском Морском Кадетском Военном Корпусе

В соответствии с указаниями Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова об активизации профориентационной работы в довузовских военно-морских учебных заведениях, цикл профориентационных встреч начат в Кронштадтском Морском Кадетском Военном Корпусе.

Первым мероприятием стала профориентационная беседа «Есть такая профессия» для кадет 3 учебной роты. Это одна из первых бесед с кадетами 9 класса, в которой им рассказали о конкретных шагах, необходимых для поступления на ту или иную специальность ВМФ. Планируется цикл профориентационных встреч, на которых будет разбираться специфика различных направлений подготовки военно-морских офицеров. Цель таких встреч - донести до кадет конкретную информацию о факультетах, проходных баллах и дальнейших перспективах по окончании учебы. Морские кадеты в ходе профоиентационных встреч со специалистами ВМФ узнают детально суть военной службы, ее высокую идею, осознание которой помогает преодолеть любые трудности человеку, выбравшему славный путь флотского офицера.

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