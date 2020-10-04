04.10.2020 (13:00)

Преподаватели военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга примут участие в видеолектории Президентской библиотеки о деятельности учителей в военные годы

6 октября 2020 года в 14:00 по московскому времени в Президентской библиотеке состоится видеолекторий с международным участием, тема которого «„Подвиг учителя бессмертен, как и подвиг солдата“: к 75-летию победы в Великой Отечественной войне». В видеолектории, который пройдет в онлайн режиме, примут участие преподаватели рядя военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга.

Мероприятие приурочено ко Дню учителя, который отмечается 5 октября. Организаторами видеолектория выступают Президентская библиотека, Русская школа № 1 в Марбелье (Испания) и Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования при поддержке Московского Дома соотечественника.

Война – это всегда трагическая страница в истории. Она надолго переворачивает привычный уклад жизни людей. Однако даже в этот тяжёлый период получение знаний всегда оставалось важным аспектом. О том, как выстраивали образовательный процесс в военное время, расскажут участники видеолектория Президентской библиотеки.

Присоединиться к мероприятию сможет любой желающий. Встреча пройдёт дистанционно и будет транслироваться на портале Президентской библиотеки.

В режиме видео-конференц-связи член Правления Союза организаций российских соотечественников в Испании Елена Александрова и испанские «дети войны» Асусена Фернандес Фернандес и Виктория Иглесиас Мартинес расскажут про испанских учителей в годы Второй мировой войны.

Нелли Мурнова, главный специалист Московского Дома соотечественника, выступит с докладом «Московский учитель времён войны – педагог и воин». Также в видеолектории примет участие президент Общества славяно-сербской дружбы (Белград, Сербия) Ольга Милунович – она расскажет о деятельности сербских педагогов в военное время.

О судьбе учителей школы № 321, работавших в ней в годы блокады Ленинграда, участники видеолектория узнают от Ирины Косаревой, почётного работника общего образования Российской Федерации, заведующей Музеем истории школы № 321. В выступлении Людмилы Дербиловой – заведующей музеем Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования – речь пойдёт о Ленинградском институте усовершенствования учителей в годы блокады и методической поддержке ленинградских педагогов.

О деятельности преподавателей Ростовского государственного университета путеи? сообщения во время Великои? Отечественнои? вои?ны расскажет проректор по воспитательной работе и социальному развитию этого университета Елена Шепилова.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с масштабной коллекцией «Память о Великой Победе». В неё включены официальные документы, фото- и кинохроника, газеты, книги, издания агитационно-пропагандистского характера, сборники статей, биографий, свидетельства участников боевых сражений и тружеников тыла, их личные документы, изображения боевых и трудовых наград, памятников и мемориальных комплексов. Среди материалов представлены воспоминания учащихся и педагогов о деятельности образовательных учреждений в период войны. Например, о жизни в эвакуации ленинградских детских садов и школ рассказывает статья «Мы бережём ленинградских детей, как родных» в газете «Ленинградская правда. 1942, № 210 (4 сентября)».

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