04.10.2020 (12:45)
Под Оренбургом мотострелки ЦВО провели тренировку по антитеррору
В Оренбургской области военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа провели тренировку по противодействию терроризму.
Получив сигнал от дежурной смены, по тревоге было поднято подразделение антитеррора. Военнослужащие с применением стрелкового оружия и военной техники отработали действия по блокированию и уничтожению условного противника на контрольно-пропускном пункте, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Во время тренировки использовались имитационные средства.
Тренировка проводилась в целях повышения боеготовности и слаженности совместных действий подразделений антитеррора Тоцкого гарнизона.
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