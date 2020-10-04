04.10.2020 (12:45)

Под Оренбургом мотострелки ЦВО провели тренировку по антитеррору

В Оренбургской области военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа провели тренировку по противодействию терроризму.

Получив сигнал от дежурной смены, по тревоге было поднято подразделение антитеррора. Военнослужащие с применением стрелкового оружия и военной техники отработали действия по блокированию и уничтожению условного противника на контрольно-пропускном пункте, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Во время тренировки использовались имитационные средства.

Тренировка проводилась в целях повышения боеготовности и слаженности совместных действий подразделений антитеррора Тоцкого гарнизона.

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