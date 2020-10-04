04.10.2020 (11:45)

«Правильные рельсы»: Кибертурнир «Юнармеец в сети» соберет тысячи геймеров со всей России

«ЮНАРМИЯ» объявляет о приеме заявок на Всероссийский чемпионат по киберспорту «Юнармеец в сети». Любители компьютерных схваток смогут поучаствовать во множестве турниров, которые пройдут как в соло, так и в командном формате.

Киберспорт – одно из популярных, динамично развивающихся современных направлений.

Попробовать свои силы на столь серьезном уровне подростки могут, приняв участие во Всероссийском чемпионате «Юнармеец в сети». Соревнования состоят из двух частей. Первая – это однодневные турниры «Fast Cup», которые пройдут с 12 октября по 1 ноября 2020 года по дисциплинам Dota2 (1х1), LOL (1х1), Runeterra (1x1), Free fire (1x1), Brawl Stars (3x3), PUBG Mobile (1x1), World of Tanks Blitz (1x1). И вторая часть – основной командный турнир в дисциплине World of Tanks (3x3) с 3 по 8 ноября и с 10 по 15 ноября в дисциплине Valorant (5x5).

«Большой интерес у юнармейцев вызвал наш прошлый турнир «КиберВесна». Тогда мы пообещали ребятам проводить такие масштабные игры два раза в год. Хочется отметить и внимание аудитории к тем соревнованиям, каждая трансляция – это бурные обсуждения, сотни комментариев в социальных сетях. Нет сомнений, что этот чемпионат будет не менее захватывающим и интересным», - отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИЯ» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Специально для игр в Центральном Доме «ЮНАРМИИ» в Москве готовят профессиональную студию. Зрителей ждут ежедневные трансляции с известными комментаторами и аналитиками из мира киберспорта.

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