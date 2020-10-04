04.10.2020 (12:15)

В Калининградской области служба по контракту пользуется популярностью

В 2020 году более 900 жителей самого западного региона России подали документы для прохождения военной службы по контракту в воинские части и соединения Балтийского флота и Западного военного округа.

С начала этого года Калининградским пунктом отбора на военную службу по контракту по итогам медицинского освидетельствования, профессионально-психологического отбора и сдачи нормативов по физической подготовке около 400 жителей Калининграда и области направлены на службу по контракту на корабли, береговые части и подразделения морской пехоты Балтийского флота и Западного военного округа.

По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда по Калининградской области капитана 2 ранга Дмитрия Сушкова в текущем году специалисты пункта отбора проводят свою работу совместно с общественными организациями региона. Кроме этого, в 2020 году только в Калининграде пять раз была организована работа мобильных пунктов отбора в рамках проведения патриотических акций и государственных праздников. В ходе работы специалисты мобильного пункта также побывали в городах Гурьевске, Гусеве, и Балтийске Калининградской области, где также провели предварительный отбор граждан.

Будущих военнослужащих по контракту ждет достойное денежное довольствие, выше средней заработной платы в регионе. Помимо денежного довольствия, военнослужащий по контракту и его семья пользуются льготами и полным социальным пакетом.

Через 3 года службы военнослужащий приобретает право воспользоваться программой «военной ипотеки», благодаря которой он может купить себе квартиру по собственному выбору в любом городе России. Главным отличием «военной ипотеки» от гражданских ипотечных программ является то, что на протяжении всей службы ежемесячные выплаты по кредиту за купленную квартиру на 100 процентов выплачивает государство. Таким образом, прослужив в рядах Вооруженных Сил РФ 20 лет и более, военнослужащий по контракту получает жилье в собственность фактически бесплатно.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице