04.10.2020 (12:05)
На Балтийском флоте готовятся к приёму молодого пополнения в рамках осеннего призыва граждан на военную службу
В Калининградской области готовятся к приему призывников из других регионов России, которые будут прибывать на Балтийский флот в ходе осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу.
Доставка команд новобранцев будет осуществляться самолетами военно-транспортной авиации. Кроме того, перелёты призывников в Калининградскую область будут организованы гражданскими чартерами.
В соединениях и частях флота будет сформировано около 20 сводных подразделений, которые будут принимать молодое пополнение.
С ноября по январь в этих подразделениях военнослужащие по призыву будут проходить курс общевойсковой подготовки, который позволит им овладеть первичными знаниями и навыками военной службы. Затем прошедшие полуторамесячную теоретическую подготовку новобранцы совершат полевые выходы на полигоны в Калининградской области, где на практике закрепят теоретические знания и сдадут зачеты по основным военным дисциплинам.
После начальной военной подготовки в местах прохождения службы новоиспеченные военнослужащие примут Военную присягу на верность Родине.
Всего в ходе осеннего призыва 2020 года корабли и части Балтийского флота пополнят более пяти тысяч новобранцев.