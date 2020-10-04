04.10.2020 (12:05)

На Балтийском флоте готовятся к приёму молодого пополнения в рамках осеннего призыва граждан на военную службу

В Калининградской области готовятся к приему призывников из других регионов России, которые будут прибывать на Балтийский флот в ходе осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу.

Доставка команд новобранцев будет осуществляться самолетами военно-транспортной авиации. Кроме того, перелёты призывников в Калининградскую область будут организованы гражданскими чартерами.

В соединениях и частях флота будет сформировано около 20 сводных подразделений, которые будут принимать молодое пополнение.

С ноября по январь в этих подразделениях военнослужащие по призыву будут проходить курс общевойсковой подготовки, который позволит им овладеть первичными знаниями и навыками военной службы. Затем прошедшие полуторамесячную теоретическую подготовку новобранцы совершат полевые выходы на полигоны в Калининградской области, где на практике закрепят теоретические знания и сдадут зачеты по основным военным дисциплинам.

После начальной военной подготовки в местах прохождения службы новоиспеченные военнослужащие примут Военную присягу на верность Родине.

Всего в ходе осеннего призыва 2020 года корабли и части Балтийского флота пополнят более пяти тысяч новобранцев.

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