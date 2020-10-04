04.10.2020 (11:50)

Около 5 тысяч граждан пройдут военную службу в воинских частях гвардейской общевойсковой армии ЗВО

Около 5 тыс. граждан пройдет военную службу по призыву в воинских частях гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Московской областях.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы призыва граждан на военную службу по призыву будут уменьшены на 10 % в связи с жесткими требованиями по недопущению распространения новых вирусных инфекций. Число граждан, отбираемых для прохождения военной службы будет снижено в среднем на 600 – 2 тысячи человек, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

После прохождения военной службы по призыву в воинских частях общевойсковой армии ЗВО около 16% военнослужащих заключают свой первый контракт, свыше 8% подают документы для поступления в высшие учебные военные заведения. В тоже время почти на 2% вырастает состояние здоровья граждан и достигает почти 80% от общего числа призываемых. К сравнению в 2019 году этот показатель был в районе 78%.

В том числе военно-врачебные комиссии в зоне ответственности Гвардейской общевойсковой армии ЗВО отмечают рост уровня морально-деловых качеств и уровня образования у военнослужащих, в том числе и у спланированных к прохождению службы в научных и научно-производственных ротах, технополисе «Эра».

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