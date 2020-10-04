04.10.2020 (11:35)

В Ленобласти мотострелки ЗВО наградили победителей конкурса детского рисунка

Военнослужащие Красносельской отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, провели торжественную церемонию награждения победителей конкурса детского рисунка, посвященного Дню сухопутных войск.

В художественном состязании приняли участие более ста детей военнослужащих соединения и жителей Выборгского района Ленобласти. Каждый участник выполнил работу в доступной для него технике.

Полученные работы рассматривались в нескольких номинациях «Мой папа-пехотинец», «Армия глазами ребенка» и т.д. В ходе оценки комиссией из состава офицеров воинской части были отобраны лучшие рисунки, авторы которых получили в награду грамоты и ценные подарки.

«Главная цель конкурса – формирование в наших детях чувства патриотизма и любви к родной земле, правильного восприятия военной службы и гордости за профессию, выбранную их родителями, родными и близкими», - заявил командир бригады гвардии полковник Василий Колчин.

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