04.10.2020 (11:11)

Более 1000 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО участвуют в контрольной проверке в 5 регионах дислокации

Более 1000 военнослужащих и свыше 400 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа задействовано в контрольной проверке войск.

Военнослужащие мотострелковых, танковых, разведывательных, инженерных, артиллерийских, тыловых подразделений и войск связи выполнят учебно-боевые задачи обороны, с использованием беспилотной авиации на военных полигонах в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской областях.

В ходе сдаче проверки и проведения тактических учений военнослужащие в составе штатных подразделений продемонстрируют навыки управления на боевых машинах пехоты БМП-2, бронетранспортерах БТР-82А, танках Т-72Б3, Т-72БА, артиллерийских систем «Торнадо-Г», а также самоходных гаубицах МСТА-С-М2, зенитно-ракетных комплекса БУК-М3 и оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М».

Также в ходе тактических учений совместные действия отработают танкисты, мотострелки, артиллеристы, подразделения противовоздушной обороны и разведки под прикрытием армейской авиации.

Подразделения тылового и инженерного обеспечения отработали выход в районы выполнения учебно-боевых задач, где развернут несколько километров фортификационных сооружений, укреплений, районов подвоза боеприпасов и заправки горючесмазочных материалов.

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