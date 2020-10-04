04.10.2020 (11:25)

В Самаре стартовала акция ВАИ «Безопасность дорожного движения»

В Самаре стартовала акция «Безопасность дорожного движения», которая проводится сотрудниками военной автомобильной инспекции Центрального военного округа.

Мероприятие направлено на снижение количества происшествий на дорогах с участием военнослужащих и повышение профессионального мастерства военных водителей.

В рамках акции автоинспекторы проведут занятия и примут зачеты по правилам дорожного движения у военнослужащих, управляющих колесной техникой.

Кроме того, сотрудники ВАИ в парках воинских частей проверят исправность и техническое состояние транспортных средств с помощью мобильного пункта проверки технического состояния. Данный комплекс позволит провести технический осмотр автомобилей в парках воинских частей и выдать заключение о готовности транспортных средств к эксплуатации.

Акция продлится до конца месяца.

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