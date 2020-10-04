04.10.2020 (11:00)
Специалисты МТО ЦВО провели соревнование по армрестлингу в Самарской области
Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, провели соревнование по армрестлингу.
В состязании приняли участие более 40 военнослужащих, боровшихся за призовые места в трех весовых категориях.
По результатам соревнования в командном зачете первое место заняли военнослужащие автомобильной роты, второе и третье места поделили подразделения охраны и подвоза горючего.
Также в рамках спортивного праздника прошли соревнования по настольному теннису и перетягиванию каната.
Участники соревнования были награждены грамотами и ценными подарками.
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