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04.10.2020 (11:00)

Специалисты МТО ЦВО провели соревнование по армрестлингу в Самарской области

Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, провели соревнование по армрестлингу.

В состязании приняли участие более 40 военнослужащих, боровшихся за призовые места в трех весовых категориях.

По результатам соревнования в командном зачете первое место заняли военнослужащие автомобильной роты, второе и третье места поделили подразделения охраны и подвоза горючего.

Также в рамках спортивного праздника прошли соревнования по настольному теннису и перетягиванию каната.

Участники соревнования были награждены грамотами и ценными подарками.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спорт
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