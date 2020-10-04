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04.10.2020 (10:30)

На российской военной базе в Таджикистане состоялся спортивный праздник

На территории военных городков Душанбе и Бохтар 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, состоялся спортивный праздник.

Участники соревновались в перетягивании каната, поднятии гири, жиме штанги лежа, подтягивании на перекладине и эстафете. Военнослужащие-женщины выполняли упражнения по отжиманию, приседанию, прыжкам на скакалке.

По итогам спортивного состязания лучшим подразделением по командным видам спорта была признана 2-я горная мотострелковая рота, которой был вручен переходящий кубок победителя. Военнослужащие, занявшие первые места в одиночных соревнованиях были награждены грамотами и сувенирами с символикой Министерства обороны Российской Федерации.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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