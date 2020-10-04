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04.10.2020 (09:30)

Более 100 жителей Челябинской области изъявили желание служить по контракту в ходе фестиваля "Броня танкограда"

Более 100 посетителей патриотической акции "Броня танкограда", прошедшей на полигоне ЦВО в Челябинской области, изъявили желание заключить контракт на прохождение военной службы в соединениях и частях Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Южноуральцы прошли мероприятия первичного отбора на военную службу по контракту: социальное, профессиональное и психологическое экспресс-исследование, а также ознакомились с перечнем военно-учетных специальностей и воинских частей, предлагаемых в качестве будущего места службы.

Первичный отбор кандидатов на военную службу прошел на мобильном пункте, развернутом на межвидовом полигоне в Челябинской области.

Всего мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в ходе Уральского танкового фестиваля посетило более 700 граждан.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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