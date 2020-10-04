04.10.2020 (10:20)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении прошло инструкторско-методическое занятие по переводу техники на зимний период эксплуатации

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении перед началом перевода техники на зимний период эксплуатации под руководством заместителя командира по вооружению гвардии полковника Виктора Орлова было проведено инструкторско-методическое занятие. В ходе занятия были изучены руководящие документы и проведен практический показ организации перевода вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на режим зимней эксплуатации.

Мероприятие проводилось в объединенном парке, где было развернуто 12 учебных точек, на которых начальники служб разъясняли и продемонстрировали порядок и правила проведения работ, правильность оформления технической документации согласно требованиям руководящих документов.

Обучаемым продемонстрировали перечень и последовательность технологических операций необходимых для организации сезонного обслуживания ВВСТ.

На развернутых учебных местах продемонстрировали промывку фильтров, замену смазок и жидкостей, обслуживание аккумуляторных батарей, регулировку основных узлов, проверку работоспособности электрооборудования и гидравлических систем и т.д. на различных образцах штатного вооружения и техники.

Особое внимание на занятии было уделено вопросу по неукоснительному соблюдению требований безопасности и противопожарной защиты во время проведения работы в парках.

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