04.10.2020 (09:50)

Около тысячи военнослужащих ЮВО в Абхазии приняли участие в спортивной спартакиаде

На территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, прошла спартакиада на лучшее спортивное подразделение соединения в рамках культурно-массовых мероприятий выходного дня.

Всего в спортиграх приняли участие около 1 тыс. военнослужащих различных подразделений базы, в том числе военнослужащие разведывательных, танковых, артиллерийских, танковых и подразделений связи.

В программу соревнований были включены более 20 спортивных мероприятий, состязания по гиревому спорту и перетягиванию каната, турнир по шахматам, в том числе и командные игровые виды спорта, такие как футбол и волейбол.

Кроме того, воинские подразделения оценивались по результатам совершения марш-броска на 5 км с последующим выполнением упражнений по метанию гранат на дальность и подтягиванию военнослужащими на перекладине.

В завершении мероприятия подразделениям и отдельным военнослужащим, занявшим призовые места, от командования соединения были вручены кубки, ценные призы и грамоты. Лучшими в спорте стали военнослужащие разведывательного подразделения.

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