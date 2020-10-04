Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.10.2020 (09:00)

В железнодорожном батальоне ЮВО под Волгоградом прошел День правовых знаний

В отдельном учебном железнодорожном батальоне, дислоцированном на территории Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области, прошел День правовых знаний.

В ходе проводимого мероприятия, под руководством помощника военного прокурора Волгоградского гарнизона, проведены занятия по правовой тематике, в ходе которых были изучены особенности правового статуса военнослужащих, нормы закона, регламентирующие меры социальной поддержки, оказываемые военнослужащим, проходящим службу по контракту и призыву, и членам их семей.

Дни правовых знаний проводятся в целях формирования у военнослужащих правовой культуры в ходе прохождения военной службы.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Абхазии военнослужащие ЮВО приступили к подготовке вооружения и военной техники к зиме
В армейском корпусе Черноморского флота стартовал месячник безопасности дорожного движения
В Новороссийской ВМБ Черноморского флота завершилось комплексное учение по противоподводно-диверсионной обороне
Более 300 военнослужащих ЮВО в Волгоградской области заселились в служебное жилье с начала года

Метки:
Южный военный округ , Железнодорожные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false