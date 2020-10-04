04.10.2020 (09:00)

В железнодорожном батальоне ЮВО под Волгоградом прошел День правовых знаний

В отдельном учебном железнодорожном батальоне, дислоцированном на территории Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области, прошел День правовых знаний.

В ходе проводимого мероприятия, под руководством помощника военного прокурора Волгоградского гарнизона, проведены занятия по правовой тематике, в ходе которых были изучены особенности правового статуса военнослужащих, нормы закона, регламентирующие меры социальной поддержки, оказываемые военнослужащим, проходящим службу по контракту и призыву, и членам их семей.

Дни правовых знаний проводятся в целях формирования у военнослужащих правовой культуры в ходе прохождения военной службы.

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