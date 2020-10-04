04.10.2020 (08:39)

В Абхазии военнослужащие ЮВО приступили к подготовке вооружения и военной техники к зиме

Военнослужащие разнородных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, приступили к переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний период эксплуатации.

В ходе мероприятий личный состав выполнит полный комплекс работ сезонного обслуживания ВВТ. Будут проведены комплекс мероприятий по замене масел и специальных жидкостей в узлах и агрегатах гусеничной и колесной техники, проверка функционирования основных узлов, электрических и гидравлических систем.

В настоящее время с военнослужащими проводятся инструкторско-методические занятия по соблюдению мер безопасности и противопожарной защиты в ходе проведения работ по сезонному обслуживанию техники в местах стоянок, на открытых площадках и хранилищах парков. Развернуты ремонтные пункты, сформированы команды специалистов.

В зависимости от вида вооружения и техники военнослужащие проведут свыше 50 технических операций на каждой штатной единице.

Завершающим этапом перевода ВВТ на зимний режим эксплуатации станет проверка качества выполненных работ специальной комиссией российской военной базы состоящей из специалистов автомобильной службы.

Всего будет обслужено около 1 тыс. ед. военной и специальной техники, находящейся на вооружении разнородных подразделений российской военной базы в Абхазии. Проведение данных регламентных работ значительно увеличивает ресурс, а также вероятность безотказной работоспособности узлов и агрегатов ВВТ в различных условиях субтропического климата Абхазии.

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