04.10.2020 (08:34)

Юнармейцы Хабаровска приняли участие во всероссийской патриотической акции «Женское лицо победы»

Юнармейцы Хабаровска высадили аллею памяти, в рамках всероссийской патриотической акции «Женское лицо победы».

30 кустов сирени были посажены в сквере «Город воинской славы» краевой столицы, в честь ветеранов-женщин и тружениц тыла, участвовавших в Великой Отечественной войне с 1941-го по 1945-й годы.

Ветераны- женщины, также помогали девушкам-участницам акции, делились с ними воспоминаниями о том прошедшем, но не забытом времени, когда им приходилось с оружием в руках, наравне с мужчинами, защищать Родину на полях кровопролитных боёв и работать в тылу ради одной всенародной цели- Победы над фашистскими захватчиками.

В скором времени, возле каждого посаженного куста сирени должны появиться памятные таблички с женскими именами, в честь которых они и были посажены.

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