Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.10.2020 (07:31)

Военнослужащие ВВО в Забайкальском крае провели занятие с юнармейцами

Военнослужащие и гражданский персонал штаба общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, провели занятие для юнармейцев, посвященное Дню Сухопутных войск.

Занятие, которое состоялось в доме офицеров, посетили более 50 участников патриотического движения.

В рамках мероприятия военнослужащие рассказали школьникам об истории создания и развития, структуре и предназначении Сухопутных войск, об их роли в Великой Отечественной войне, а также в настоящее время. В ходе лекции военнослужащие также ознакомили юных патриотов с современной символикой Сухопутных войск.

Командование штаба объединения на регулярной основе организовывает для юнармейцев культурно-досуговые мероприятия с целью военно-патриотического воспитания молодого поколения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Ряды амурского юнармейского движения пополнило 40 патриотов Белогорска
Летный состав морской авиации ТОФ на Камчатке отрабатывает общую подготовку к полётам
В соединениях и частях Войск и сил на Северо-востоке России проходит сдача испытаний на присвоение классной квалификации
Уральский танковый фестиваль впервые прошел на полигоне ЦВО в Челябинской области

Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false