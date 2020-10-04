04.10.2020 (07:31)
Военнослужащие ВВО в Забайкальском крае провели занятие с юнармейцами
Военнослужащие и гражданский персонал штаба общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, провели занятие для юнармейцев, посвященное Дню Сухопутных войск.
Занятие, которое состоялось в доме офицеров, посетили более 50 участников патриотического движения.
В рамках мероприятия военнослужащие рассказали школьникам об истории создания и развития, структуре и предназначении Сухопутных войск, об их роли в Великой Отечественной войне, а также в настоящее время. В ходе лекции военнослужащие также ознакомили юных патриотов с современной символикой Сухопутных войск.
Командование штаба объединения на регулярной основе организовывает для юнармейцев культурно-досуговые мероприятия с целью военно-патриотического воспитания молодого поколения.