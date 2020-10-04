04.10.2020 (07:00)

Ряды амурского юнармейского движения пополнило 40 патриотов Белогорска

В Белогорском гарнизоне Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа, в одной из школ города состоялось торжественное принятие школьников в ряды юнармейцев.

После торжественной вступительной части, на которой участники школьного кружка барабанщиц продемонстрировали гостям мероприятия умение владения музыкальным инструментом, около 40 учащихся школы приняли клятву юнармейца. Юные патриоты поклялись хорошо учиться, помогать товарищам и трудиться во благо Отечества. Офицер воинской части ВВО майор Роман Остапенко вручил юнармейцам красный берет и значок принадлежности к движению.

На сегодняшний день количество участников Всероссийского движения «Юнармия» в Амурской области превышает десять тысяч ребят. Руководителем регионального отделения является Татьяна Кащенко. Штаб движения расположен в г. Белогорск потому, что в этом городе дислоцируется штаб Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа.

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