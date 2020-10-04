04.10.2020 (06:41)

Летный состав морской авиации ТОФ на Камчатке отрабатывает общую подготовку к полётам

На Камчатке, в соответствии с планом боевой подготовки, личный состав отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России приступил к общей подготовке летного состава к полетам.

В течение нескольких дней до личного состава будут доводится задачи летной подготовки на предстоящий месяц. В этот период летчики занимаются разработкой новых полетных заданий, изучают методики и условия их выполнения, осуществляют необходимые расчеты. Общее руководство и контроль качества подготовки экипажей осуществляет командование авиаполка.

После отработки всех элементов в теории, летный состав приступит к выполнению предварительной и предполетной подготовки.

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