04.10.2020 (06:37)

В соединениях и частях Войск и сил на Северо-востоке России проходит сдача испытаний на присвоение классной квалификации

В Войсках и силах на Северо-востоке России проходит сдача испытаний для получения военнослужащими флота классной квалификации.

В частях и соединениях ОКВС начали работать комиссии по проверке теоретических знаний и практических навыков соответствия требованиям, предъявляемым к военнослужащим для присвоения им соответствующей классной квалификации. Военнослужащим предстоит продемонстрировать свои знания по вопросам боевой, должностной и специальной подготовки. Будут приниматься во внимание показатели кандидатов по физической подготовке, стрельбе из штатного оружия, способность к оперативному решению ситуационных задач морально-психологического обеспечения и работы с личным составом. Для офицеров предусмотрены вопросы по выполнению оперативно-тактических и тактических расчетов, управлению воинскими частями и подразделениями.

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