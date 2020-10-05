05.10.2020 (00:00)
Министр обороны России поздравил преподавателей и работников образовательных учреждений военного ведомства с Днем учителя
Уважаемые руководители, преподаватели и работники
образовательных учреждений
Министерства обороны Российской Федерации!
Примите искренние поздравления с Днем учителя!
Быть педагогом — это призвание, нелегкий и ответственный труд, который требует большой выдержки и полной самоотдачи. Необходимо постоянно развиваться, опираясь на лучшие традиции отечественного образования, современные информационные технологии, окружая при этом своих воспитанников заботой и душевным теплом.
Важно уметь в увлекательной и доходчивой форме разъяснять сложный учебный материал, закладывать фундаментальные базовые ценности, без которых невозможно стать достойным человеком, воспитывать любовь к родной стране.
Все это в полной мере присуще педагогам и наставникам образовательных организаций Минобороны России.
Благодаря их вдохновенной работе тысячи воспитанников, курсантов и слушателей получают разносторонние знания, развивают свои способности и учатся решать сложные задачи.
Ежегодно курсанты военно-учебных заведений, кадеты, суворовцы, нахимовцы и воспитанницы побеждают на международных олимпиадах, конкурсах и состязаниях. Это лучшее подтверждение профессионализма педагогов и их преданности выбранному делу.
Уверен, что система военного образования будет всегда славиться высоким качеством обучения и соответствовать требованиям завтрашнего дня.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего.
С праздником!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу