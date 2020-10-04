04.10.2020 (10:00)
Военнослужащие ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота провели учение по обороне побережья
На Черноморском флоте (ЧФ) завершилось зачётное тактическое учение (ЗТУ) с военнослужащими берегового ракетно-артиллерийского соединения, входящего в состав Новороссийской военно-морской базы (НВМБ).
ЗТУ проходило под руководством командира НВМБ контр-адмирала Виктора Кочемазова.
Целью недельного учения было закрепление навыков по тактике действий военнослужащих при нанесении ракетных ударов из неподготовленных прибрежных районов.
В ЗТУ были задействованы расчёты подвижного берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион», которые выдвинулись по команде из пункта базирования в район морского побережья.
В ходе учения ракетчики выполнили поиск оптимальной позиции на необорудованном побережье, нанесли ракетные ударов по десантным и ударным корабельным группировкам условного противника, после чего произвели смену позиционных районов.
В роли «противника» были задействованы корабли Черноморского флота. Ракетные пуски были выполнены электронным способом.
В ЗТУ было задействовано более 1 тысячи военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники и кораблей флота.