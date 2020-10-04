04.10.2020 (00:20)

Командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко поздравил подчиненных с профессиональным праздником

В подмосковном Краснознаменске прошли торжественные мероприятия, в ходе которых командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко поздравил подчиненных с профессиональным праздником, и вручил наиболее отличившимся военнослужащим государственные и ведомственные награды.

В центре управления 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения командующий по видеосвязи поздравил с праздником командиров воинских частей Космических войск, расположенных на всей территории России от Калининграда до Камчатки, а также за ее пределами.

Особые слова благодарности он адресовал военнослужащим и специалистам гражданского персонала, несущим круглосуточное дежурство в составе боевых расчетов. Свой профессиональный праздник сегодня более 1,5 тысяч представителей Космических войск встречают на боевом дежурстве. Они выполняют задачи по приему, обработке и анализу поступающей информации о радиолокационной обстановке на всех ракетоопасных направлениях, опасных сближениях российских космических аппаратов с космическими объектами, любых изменениях обстановки в космическом пространстве, осуществляют подготовку и проведение пусков ракет космического назначения с космодрома Плесецк, выполняют сеансы связи и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, в том числе и Международной космической станцией.

Среди главных задач, стоящих перед Космическими войсками ВКС, – поддержание постоянной готовности к применению средств систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства, запуска и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, а также освоение новых образцов вооружения и военной техники, поступающих на вооружение воинских частей Космических войск. В числе безусловных приоритетов также реализация графика запусков космических аппаратов военного и двойного назначения, а также пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Космические войска Воздушно-космических сил России отмечают свой профессиональный праздник ежегодно 4 октября. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало Космической эры – с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и контроль первого спутника в орбитальном полете осуществляли офицеры воинских формирований Космических войск. Именно поэтому дата 4 октября официально определена Днем Космических войск.

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