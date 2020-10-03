03.10.2020 (23:05)

В Ахтубинске прошли мероприятия в честь 100-летия ГЛИЦ МО РФ

В Государственном летно-испытательном центре Минобороны России имени В.П.Чкалова (ГЛИЦ) прошли праздничные и памятные мероприятия, приуроченные к 100-летию Центра.

В начале на аэродроме Ахтубинск прошло торжественное построение личного состава ГЛИЦ, в ходе которого состоялось награждение отличившихся военнослужащих.

«История ГЛИЦ богата и насыщена. Летчики, штурманы, техники испытатели внесли огромный вклад в развитие отечественной военной авиации. Уверен, что специалисты ГЛИЦ и в дальнейшем продолжат выполнять свою работу на высочайшем уровне», - отметил в ходе своего выступления на мероприятии заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин.

После этого на территории городского мемориального комплекса «Крыло Икара» прошло открытие стелы Героям ГЛИЦ и бюстов дважды Героям Советского Союза заслуженным летчикам-испытателям Георгию Береговому и Владимиру Коккинаки.

Там же, на площади, 70 школьников средних образовательных учреждений города Ахтубинск приняли клятву юнармейца, после чего состоялось вручение знамен юнармейских отрядов.

В завершении на базе ГЛИЦ был открыт войсковой храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца, а также праздничный концерт с участием творческих коллективов ВКС и города Ахтубинск.

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