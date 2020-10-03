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03.10.2020 (22:35)

Творческая группа ЦОК ВКС поздравила специалистов космических войск с предстоящим профессиональным праздником

Артисты творческой группы Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил выступили с концертом «Мелодия космоса», посвященным Дню космических войск ВКС. 

Мероприятие, зрителями которого стали военнослужащие подразделений космических войск, проходило в Доме Культуры Российской Армии подмосковного города Серпухов. 

Концертная программа включала популярные песни российской и советской эстрады, вокальные композиции патриотического характера, а также нестареющие оперные произведения. В ней приняли участие Андрей Бриг, Елена Лазуткина, Захар Антейкер, Ольга Артемьева, Владимир Автономов, Андрей Михайлов, Анастасия Ивонина, Владимир Артомонов, Юлиана Андрианова, певица Ассоль. Ведущими концерта выступили Леуш Любич и Александра Винокурова. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Космические войска , Концерты
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