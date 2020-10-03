03.10.2020 (19:15)

Военнослужащие РВСН в ходе учений своевременно обнаружили и уничтожили ДРГ

Стратегические ракетчики Иркутского ракетного соединения отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям.

По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов боевого патрулирования.

Для решения внезапно поступившей вводной привлечены группы по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями на вертолетах Ми-8АМТШ, которые провели воздушную разведку, огневое поражение с воздуха, а также координировали действия экипажа вертолета при минировании участка местности.

Кроме того, в позиционных районах соединений подвижных ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты, входящие в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям, и своевременно нейтрализованы. Диверсионным группам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

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