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03.10.2020 (17:45)

В филиале Военной академии РВСН прошел XXV чемпионат г. Серпухова по тяжелой атлетике

В филиале прошёл XXV Чемпионат по тяжелой атлетике среди молодежи и ветеранов городского округа на приз Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, чемпиона мира, полковника в отставке Василия Зубова.

Чемпионат начался торжественным митингом. Напутственные слова сказали начальник филиала Военной академии, генерал-майор Андрей Морозов и чемпион мира по тяжелой атлетике Василий Зубов.

Более 40 спортсменов вышли на помост, чтобы выявить лучших.

Чемпионат способствовал повышению физической подготовленности курсантов, воспитанию духа соревновательности и сплоченности коллективов, также по результатам соревнований была сформирована сборная филиала Военной академии по тяжелой атлетике.

Соревнования проводились по двум видам – рывок и толчок, в сумме определяется победитель в каждой весовой категории.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Спорт
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