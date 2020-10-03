03.10.2020 (17:29)

Праздничные мероприятия приуроченные к Дню Сухопутных войск прошли на территории музейного комплекса «Дорога памяти»

Сегодня на территории музейного комплекса «Дорога памяти» у Главного храма Вооруженных Сил России состоялось празднование 470-летия со дня образования Сухопутных войск.

Праздничные мероприятия начались с проведением молебна в Главном храме ВС РФ, после которого состоялся крестных ход и чин открытия складня воскресения Христова на восточной апсиде храма. На мероприятии присутствовал заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, генералы и офицеры Главного командования Сухопутных войск, военнослужащие танковой армии Западного военного округа.

Военнослужащие роты почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка провели плац-концерт для гостей мероприятия. Также на площадке выступили артисты Центрального Дома Российской Армии им. М.В.Фрунзе и ансамбля Московского высшего общевойскового командного училища.

Пришедшие гости на праздничную площадку смогли ознакомиться с выставкой вооружения и военной техники, современной боевой экипировкой военнослужащих Сухопутных войск.

На прилегающей к музейному комплексу территории были развернуты интерактивные выставки «Сухопутные войска. Связь времен» и «Специальные войска», на которых каждый желающий смог увидеть развитие идей и совершенствования вооружения и снаряжения трех различных эпох: РККА; Советская армия; и армия Российской Федерации, а также образцы средств связи, разведки и миноискателей времен ВОВ и современности. увидеть анимационное выступление «Парад эпох», принять участие в мастер-классах по сборке-разборке картонных моделей техники, пройти «Военный ликбез» и понаблюдать за «боями» радиоуправляемых танков.

Также на площадке праздника были развернуты пункт отбора на военную службу и пункты информации военных ВУЗов.

В заключительной части праздничной программы состоялась военно-историческая реконструкция боя времен начала Великой Отечественной войны

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