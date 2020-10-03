03.10.2020 (16:47)

Учебный корабль «Смольный» ВМФ России вышел из главной военно-морской базы Черноморского флота г. Севастополя заключительного этапа дальнего похода

Учебный корабль «Смольный» вышел из главной военно-морской базы Черноморского флота г. Севастополя и продолжил свой дальний поход для с целью корабельной практики курсантов Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-Морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова». На борту учебного корабля находятся свыше 250 курсантов и офицеров Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. Ушакова и Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого). План 4-го заключительного этапа дальнего похода УК «Смольный» утвержден Главнокомандующим Военно-Морским Флотом Адмиралом Николаем Евменовым.

Ранее, в Севастополе УК «Смольный» в течении трех суток пополнял запасы для дальнейшего следования по маршруту. В течении дальнего похода под руководством наиболее подготовленных членов экипажа корабля курсантам предстоит ежедневная отработка мероприятий по основам корабельной организации, занятия по морской и штурманской подготовке, по борьбе за живучесть корабля, несение вахт на ходовом мостике, а также программой корабельной практики предусмотрена общая, физическая и специальная подготовка.

Учебный корабль «Смольный» вышел из Кронштадта 7 июля 2020 года. В рамках дальнего похода корабль уже прошел более 13 морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов и совершил заходы в главные базы и пункты базирования Северного и Черноморского флотов. Возвращение корабля в пункт базирования г. Кронштадт запланировано на конец октября 2020 года.

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