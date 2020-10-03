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03.10.2020 (16:02)

Военнослужащие ЗВО десантировались в ходе двухстороннего тактического учения в Нижегородской области

Разведчики гвардейской танковой армии Западного военного округа, выполнили десантирование парашютным способом в тыл условного противника в рамках двухстороннего тактического учения на полигоне Мулино Нижегородской области.

 Десантирование выполнялось военнослужащими в полном боевом снаряжении из вертолёта Ми-8 с высоты от 600 до 1200 метров, с использованием парашютных систем Д-10. После приземления военнослужащие отработали ряд учебно-боевых задач: сбор группы в точке приземления и занятие круговой обороны, проведение диверсионных действий на объектах условного противника, а также совершение марша в полном боевом снаряжении в район сбора.

Всего в учениях задействовано свыше 3,5 тыс. военнослужащих и порядка 700 единиц вооружения, военной и специальной техники. Учение проходят под руководством командующего гвардейской танковой армией ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Кисель.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спецназ , Воздушно-десантная подготовка
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