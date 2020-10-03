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03.10.2020 (15:34)

В музейно-храмовом комплексе «Дорога памяти» открылась персональная выставка народного художника России Салавата Щербакова

В музейно-храмовом комплексе «Дорога памяти» открылась персональная выставка народного художника России Салавата Щербакова. В экспозицию вошли 19 скульптурных произведений и уменьшенные копии монументальных композиций, отражающие глубокую национальную культуру России, осмысление её истоков и важнейших исторических событий. В торжественной церемонии открытия выставки принял участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Художественная деятельность Салавата Александровича богата колоритными историческими работами, которые имеют огромное значение для нашей страны, прославляют героическое прошлое и настоящее России. Благодаря Салавату Александровичу военная тематика выраженная в искусстве, вышла на новый уровень – созданы знаменитые памятники странам антигитлеровской коалиции, воинам-интернационалистам, воинам-железнодорожникам, маршалу Василевскому, знаменитому оружейнику Михаилу Калашникову и «Вежливым людям» в Симферополе» - отметил на церемонии открытия выставки Андрей Картаполов.

Выставку дополняют фотографии с изображениями уже реализованных художественных проектов в разных городах России и за рубежом. Среди нихх 12 бронзовых рельефов, представляющих героическую историю российского воинства с древнейших времен до наших дней, а также два барельефа святых Ильи Муромца и Андрея Боголюбского, которые украшают Главный храм Вооруженных Сил России.

Салават Щербаков – скульптор, академик, профессор-педагог, автор более 200 монументальных произведений, установленных в Москве, регионах России и зарубежных странах, прославляющих историческое прошлое и настоящее России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Музеи
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